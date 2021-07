Magazine Criador do Rock in Rio confirma festival The Town para 2023

A primeira edição do The Town, do mesmo criador do Rock in Rio, foi confirmada para o autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo) em setembro de 2023. O festival-irmão do evento carioca, porém, ainda não teve nenhuma atração anunciada.Com investimento de R$ 240 milhões, a expectativa da organização é de receber 105 mil pessoas em cada dia dos cinco de festival, q...