Criador de "Chernobyl" vai adaptar jogo The Last of Us para a HBO

O criador da aclamada minissérie Chernobyl, Craig Mazin, vai adaptar o videogame The Last of Us para uma série da HBO. O criador e diretor executivo do jogo, Neil Druckmann, também está envolvido no projeto. O anúncio foi feito pela Naughty Dog, produtora do game, e pela Sony Pictures Television. Essa será a primeira série de televisão da PlayStation Productions.Nas rede...