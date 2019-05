Magazine Cresce o número de mulheres que buscam ser mães solo, aponta especialista

De quatro anos para cá, o perfil das mulheres que procuram a ginecologista, com atuação na área da reprodução humana assistida, Zelma Bernardes, vem se diversificando e o grupo de mães solo em potencial, crescendo. A especialista conta que, geralmente, são mulheres com idade entre 35 e 40 anos, bem resolvidas com seu estado civil e muito bem informadas – inclusive sobre a al...