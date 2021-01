Magazine Cresce número de mulheres na direção de grandes filmes pelo terceiro ano consecutivo O dado é considerado um recorde da participação feminina atrás das câmeras. Em 2019, o número foi de 12%, e apenas de 4% em 2018

As mulheres representaram 16% dos diretores que trabalharam nos cem filmes de maior bilheteria em 2020, segundo levantamento do Centro para o Estudo das Mulheres na Televisão e no Cinema da Universidade Estadual de San Diego. O dado é considerado um recorde da participação feminina atrás das câmeras. Em 2019, o número foi de 12%, e apenas de 4% em 2018.“A bo...