Magazine Cresce consumo de vinhos no período da pandemia e também número de interessados neste universo Um levantamento feito pela Ideal Consulting mostra que o consumo de vinhos chegou a subir 72% no segundo trimestre de 2020

Para o empresário Thiago Andrade, de 45 anos, o fim de semana era sinônimo de sentar no bar com os amigos e o que mais combinava com a ocasião era pedir aquela cerveja gelada. Pandemia, quarentena e todas as mudanças no dia a dia resultaram em um happy hour diferente. Agora em casa, ele e a esposa Thaís Ferreira de Andrade, 39 anos, fizeram da sexta-feira o d...