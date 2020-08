Magazine Credores assumirão controle de Cirque du Soleil, que está à beira da falência Companhia circense mais famosa do mundo tem nova oferta de grupo para o qual deve US$ 1,1 bilhão

Um grupo de credores do Cirque du Soleil anunciou que assumirá o controle da endividada empresa canadense. Possíveis interessados tinham até esta terça-feira (18) para melhorar a proposta feita por um grupo de credores, com o fundo canadense Catalyst Capital Group à frente. O circo mais famoso do mundo anunciou após o fim do prazo que a proposta — avaliada ...