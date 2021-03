O cachorro não para de latir desde as 10 horas e o relógio já marca meio-dia e meia. Mas a garganta do bicho parece indestrutível. Até que uma vizinha grita da sacada: “Cala a boca, cachorro dos infernos!” O mascote até se cala por um instante, no susto. Mas não passa muito tempo, eis que lá está…