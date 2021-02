Há pouco mais de uma semana, ocorreu um fato extraordinário bem no meio do capitalismo contemporâneo, dentro das engrenagens nas quais circulam bilhões e bilhões de dólares por segundo.

Todos sabem – ou deveriam saber – que a economia atual é movida sobretudo pelo sistema financeiro. Já se foi o tempo em que a indústria, a agricultura, o comércio eram o centro das atividades econômicas. O verdadeiro vencedor hoje é o capital financeiro, que sequestrou e escravizou todas as outras áreas que antigamente geravam riqueza e desenvolvimento material. Os grandes especuladores são os donos desse estranho cassino, em que o dinheiro fabrica apenas mais dinheiro e as transações se tornaram um videogame desenfreado.

Pois bem, por mais que pareça estranho aos leigos, um tipo de jogada bem comum nas bolsas de valores é a aposta de que as ações de uma determinada empresa não vão se valorizar, mas, ao contrário, vão perder seu valor. Os grandes investidores ganham assim dinheiro tanto com as ações subindo ou baixando de preço.

Na Bolsa de Nova York, semana passada, um grupo de grandes investidores fez justamente essa aposta em relação a um grupo de empresas. Só que foram surpreendidos por uma multidão de pequenos investidores particulares, que dos computadores de suas casas começaram a agir coordenadamente entre si. Esses microinvestidores – às vezes chamados de “sardinhas” – se organizaram por uma página de rede social e resolveram atacar coletivamente os investidores gigantes, comprando massivamente as ações daquelas empresas que tinham sido marcadas para perder seu valor de mercado.

O resultado foi que as ações subiram vertiginosamente de preço e os grandes fundos de investimentos perderam, de uma hora para outra, bilhões de dólares. Alguns até foram à falência. Milhões de pequenos compradores domésticos, por estarem unidos em um enxame, fizeram assim os gigantes da Wall Street beijarem a lona.

A direção do mercado de ações de Nova York entrou em pânico. No fundo, não se aceitou que pessoas normais, indivíduos como eu e você, vencessem os grandes tubarões que sempre mandaram no pedaço. Que ousadia, vencer os especuladores em seu próprio jogo!

De forma patética, muitos dos chefões da bolsa começaram até a pedir que os mercados fossem regulados. Ou seja, quando os grandes especuladores manipulam a bolsa, aí deve haver “liberdade econômica”. Quando os pequenos se unem e mostram sua força, combata-os com leis e proibições.

Seguindo pelo mesmo raciocínio, quando são os grandes bancos a perderem dinheiro, lá vem o Estado lhes socorrer com montanhas de dinheiro público, que eles colocam nos próprios cofres e bolsos. Mas quando são as famílias comuns e os indivíduos que precisam de ajuda, aí não se pode fazer nada, para não “estourar o orçamento”. Desde que o mundo é mundo, esse tipo de hipocrisia domina as sociedades e as opiniões.

Enfim, o episódio que ocorreu na Bolsa de Nova York talvez tenha sido um caso isolado e passageiro. Ou talvez não. Talvez tenha sido um sinal, um prenúncio. O que mais essas dezenas, centenas de milhares de pessoas poderiam fazer juntas, se organizadas em torno de outras pautas? Se unidas, o que dezenas e centenas de milhões de pessoas poderiam criar, financiar, produzir? Talvez um outro futuro. Talvez um mundo melhor.