Tu mudas? Eu não mais mudo

Carrego em mim tantas versões, que soaria desonesto vir com pessimismo sobre a possibilidade de mudar a nós mesmos. Sigo em mutação permanente. A velhice só me trouxe novos gatilhos: se antes eu assumia diferentes posturas a reboque de convicções, hoje são as incertezas que nutrem minha metamorfose. Não sei de…