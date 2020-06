"Nenhuma história começa de repente. Basta cavucar um pouco a vida das pessoas que a gente admira para descobrir suas raízes”

Fico aflito com a juventude de hoje.

Comecei essa crônica com uma frase de efeito para ver se me sentia mais seguro para escrever, mas não me ajudou. Ainda sou muito jovem para que as frases de efeito tenham efeito em mim.

Fico aflito com quem quer as coisas de repente, quer ter sucesso sem viver uma jornada. Quer chegar ao outro lado do rio, mas não quer nadar nem construir uma ponte. Quer que o rio seque ou que a ponte apareça como mágica para atravessar.

A história da escrita na minha vida começou em casa, há mais de 20 anos. Meus pais, principalmente a minha mãe, tinham o costume de guardar livros. Nossa sala, independente da casa em que morássemos, tinha sempre uma estante de livros. No quarto da mãe tinha pilhas deles espalhadas pelo chão ou sobre a penteadeira. O carro da mãe era uma baderna de livros e papéis. Foi assim que o meu gosto pela palavra começou, nesses cenários rodeados por letras. Mesmo que nessa época eu odiasse a leitura, estou certo que essas cenas me conduziram para esse caminho.

Nenhuma história começa de repente. Basta cavucar um pouco a vida das pessoas que a gente admira para descobrir suas raízes. Gosto de ler biografias, principalmente de escritores. Minha felicidade é perceber que as histórias de quem gosta de escrever e se dedica à profissão são parecidas. Começam pelo prazer em ler e continuam nas incontáveis horas dedicadas a escrever. Todos falam das dificuldades do começo, mas também da constância e consistência para alcançar o conforto na escrita.

Esta semana, estava recordando alguns textos antigos, os versos curtos que fazia. Eles me davam um trabalho danado: “As pessoas mais bonitas que conheço só se vestem de si mesmas”, um versinho bobo, mas que me exigiu horas e horas de trabalho. “Algumas pessoas nos dão pena. Outras, asas” eu não escrevi de repente. Gostava de me aventurar pelos sentidos das palavras, de procurar novos significados, como foi com a “pena”. Normalmente falamos que “estamos com pena” quando sentimos dó de alguém. Mas a pena é uma haste presente no corpo das aves. E é o conjunto de penas que forma uma asa. Então, se muitas pessoas me derem uma pena, em breve eu terei uma asa... Espera! Parece que fiz um versinho: “Algumas pessoas nos dão pena. Outras, asas”. Devo ter demorado alguns dias para chegar a esses versos.

Adorava escrever assim. Mas com o tempo, com outras leituras, minha escrita mudou, me encantei com o lirismo de outros poetas e me modifiquei. Há pouco tempo também me embrenhei pelas crônicas e agora me divirto usando as memórias para registrar minhas historinhas.

Lembrei agora das travessias retratadas nas músicas caipiras de antigamente. Eu ouvia as canções com meu pai e ficava imaginando o que a história ia narrando. O boi que quase se afogava quando ia atravessar o rio, o gado que tentava fugir e o boiadeiro agarrava, a saudade que o peão sentia de casa... Quando a música terminava, a gente mal sabia se a boiada havia chegado, porque a jornada era tão bonita.

Afinal, o que quero dizer é isso: que viver o caminho é melhor do que chegar ao destino.

A felicidade não está no destino, mas na travessia.