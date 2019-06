Três poltergeists zoados

1. No meio da primeira noite na casa nova, os Azambuja acordaram com barulhos vindos do sótão. “Parece um violão”, disse dona Marli. “Desafinado”, comentou seu Arlindo. Seguido pelos filhos, Arthur e Keyana, o casal foi até o sótão. Não havia ninguém ali, embora o violão continuasse. “É um fantasma”, disse dona Marli. “É Starway to Heaven”, disse seu Arlindo. “Só a…