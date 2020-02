"Epidemias que assolaram o mundo foram, quase sempre, oriundas do Oriente; tal como a peste negra que matou milhões de pessoas”

Lendo e ouvindo notícias de hoje, fico a pensar em como eram diferentes a ideia imagens nós tínhamos da China, décadas atrás. Na minha juventude, eu e meus amigos líamos Pearl S. Buck, a escritora e sinóloga americana que nos encantava com seus livros sobre aquele país fascinante. Dentre todos, minhas preferências iam para A Boa Terra (The Good Earth), que versa sobre a sociedade do interior mais remoto, seus costumes, sua organização familiar, suas crenças, seu dia a dia. O romance transcorre antes da Revolução de Mao Tsé Tung. Assustava-me o quão pouco valorizada era a mulher naquele mundo, onde a supremacia masculina expressava-se nas várias esposas possíveis de um único homem - sendo a mais jovem acolhida pelas mais antigas que até a serviam. E tudo com um sentido de permanência e de imutabilidade: lá fora, o mundo poderia virar pelo avesso, enquanto a velha China, sentada, tomava chá e sorria.

Apaixonei-me também pela obra do escritor, poeta e tradutor Lyn Yutang, de quem lembro O Portão Vermelho, Momento em Pekim, Entre Lágrimas e Risos. Era uma China milenar que em nada parecia anunciar o próximo tumulto revolucionário, nem as guinadas abruptas que estavam por vir. O imperador, sua corte, os mandarins, os barões e potentados locais viviam do trabalho e do suor do camponês. Tal como acontecera na Europa feudal, que para eles – chineses – era (é?) uma terra de bárbaros branquelos, cobertos de pelos horrorosos e com olhos que parecem enxergar pouco, de tão claros e feios que são.

A China está em evidência dado o medo do coronavírus, que leva pânico a todos os quadrantes do planeta. Epidemias que assolaram o mundo foram, quase sempre, oriundas do Oriente; tal como a peste negra que matou milhões de pessoas, quando a população mundial era muito menor do que a atual. Em cidades da Europa Oriental ainda se veem colunas da peste – obeliscos em pedra, encimados por esculturas sacras (como a da Santíssima Trindade), com inscrições em que os fiéis pedem a proteção divina. Ou – em outra versão – agradecem a Deus pela peste ter sido debelada, o que atribuem à misericórdia do Senhor.

Certo é que na China - com cerca de 1,5 bilhão de habitantes - estima-se que somente uma parcela dessa superpopulação terá sido, de fato, integrada à economia moderna e aos hábitos de higiene e saúde condizentes com ela. Inclusive no que diz respeito a moradia, água tratada, esgotos pluviais e domésticos, etc. Isso sem falar na insuficiência de produção de alimentos, sobretudo proteínas indispensáveis à saúde. Grande parte do imenso território chinês é deserta ou foi desertificada; outra parte é de montanhas de difícil acesso. Rios foram assoreados ao longo do tempo, e em parte tiveram interrompidos seus cursos d´água – como aconteceu até com o rio Yang Tsé Yang, o mítico Rio Amarelo.

O que acontece na China e, já agora, no epicentro da epidemia, a megacidade de Wuhan, chega até nós filtrado pelas conveniências do regime que, sabidamente, não é dos mais abertos do mundo. Hoje estão sendo embarcados os nossos compatriotas que pediram para voltar ao Brasil, numa megaoperação de resgate que, espera-se, resulte positiva e sem percalços. No mais é rezar. Quem sabe erguer uma coluna da peste, talvez na vizinha cidade de Trindade – pedindo ao Divino Pai Eterno que nos livre do coronavírus?