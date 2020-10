Sob controle

É apocalíptico, profetizou a precoce menina enquanto admiravam aturdidas aquela despedida atípica e apressada do sol, cedo engolido pelo horizonte encoberto de poeira e fumaça. Uma bola rosa-choque, bem definida no céu sufocante, cena de ficção científica, fim do mundo, devastado pelo fogo, a vegetação esturricada no planeta aquecido ao extremo e assolado por pandemia, onde, sobreviventes,…