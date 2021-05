Há alguns anos, em meio ao choque causado pelo atentado terrorista à redação do jornal satírico Charlie Hebdo, o francês Michel Houellebecq lançou o romance Submissão (traddução de Rosa Freire d’Aguiar, editora Alfaguara). A história se passa em 2022, em uma França na qual o ensino e a vida passam por um acentuado processo de islamização. O narrador, um acadêmico da Sorbonne chamado François, especialista na obra de Huysmans, acompanha essa guinada política e espiritual com um certo alheamento.

François é um desses protagonistas cínicos, entediados e medíocres (“Muitos homens se interessam pela política e pela guerra, mas eu apreciava pouco essas fontes de diversão, sentia-me tão politizado quanto uma toalha de rosto, o que era uma pena”, diz ele), típicos dos romances do autor. Ao ser colocado em um contexto político-social inusitado — para dizer o mínimo —, o nosso “herói” reage mediocremente, orientado por um pragmatismo vil. Submissão é o tipo de livro que, embora situado em um futuro próximo, funciona não como uma profecia, mas como um esmiuçar dos sintomas que tornam o presente (qualquer presente, seja 2015, seja 2021) insuportável.

É óbvio que não estamos melhores do que há seis anos, quando o romance foi lançado. As pessoas se tornaram ainda mais violentas, instáveis e burras. Ou, em outras palavras, uma série de fatores fizeram com que uma boa parcela da sociedade se sentisse “autorizada” a externar sua violência, sua instabilidade e sua burrice. Em muitos casos, essas pessoas são admiradas e até eleitas por isso. Assim, pela sua própria natureza, um romance como Submissão exige um senso de ironia afiado por parte do leitor. (A rigor, e a meu ver, viver exige um senso de ironia afiado por parte do indivíduo — o contrário é se entregar à cegueira e à estupidez. E a ironia é uma ótima proteção contra esse tsunami surfado por toda sorte de desvairados e canalhas).

François é um acadêmico qualquer, do tipo que tem relações sexuais com alunas e, não por acaso, bebe vinho Meursault e reage com desfaçatez à morte dos pais — um aceno sardônico a O Estrangeiro, de Camus, livro que as pessoas deviam estar lendo no lugar de A Peste. Eventualmente, ele ensaia se render à nova ordem política. Seus motivos são egoístas, se é que possui motivos — por mais consciente que seja da situação, ele sempre parece reagir pontualmente a ela, dia após dia, escolha após escolha. Em uma brilhante sacada de Houellebecq, o destino desse protagonista aberrantemente “normal” é antecipado pelo tempo verbal utilizado no último capítulo do romance.

Como se vê, Submissão desliza pelo intestino grosso não só europeu, mas universal. O problema não é a “islamização” imaginada, mas o aflorar da imbecilidade e da mesquinharia nos diversos estamentos sociais e políticos, contaminando cada aspecto da vida. A cretinice acadêmica, o patriarcalismo apodrecido, o intelectualismo inócuo, o empobrecimento afetivo, tudo isso aponta (tanto quanto os discursos anti-intelectuais e delirantes da extrema-direita chucra) para os mecanismos por meio dos quais o fascismo, essa “tentativa espectral, uma visão de pesadelo, falsa, para tornar a dar vida a nações mortas”, avança por aí. Somos uma vela a queimar nos dois extremos.