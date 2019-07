"Uma das raras vantagens de envelhecer é reconhecer que as coisas boas passam e se renovam. Mas continuam a existir, mesmo quando já não temos saúde e paciência para senti-las"

Numa tarde dessas, atormentado pelo saudosismo das ombreiras que ornamentavam meu mullet inspirado no Paulo Ricardo lá nas lonjuras dos anos 80, desfrutei de umas prolongadas sessões no YouTube.

Mergulhei primeiramente no vídeo de Electricity, do OMD, coisa que 2,8 milhões de coroas já haviam feito antes de mim. Depois, deleitei-me com What’s on Your Mind, exuberante performance do Information Society.

Ali fui um pouco mais original: só 1,5 milhão de almas vindas ao mundo entre os anos 60 e 70 e, portanto, usuários do falecido creme rinse haviam recorrido a esse passatempo.

Já tive surtos nostálgicos remunerados no computador da firma, embora eu peça que isso fique entre nós. Mas dessa vez estava em casa, o que, livre do olhar indiscreto dos colegas, permitiu espichar os olhos pelos comentários. E me surpreendi como a nostalgia, um sentimento alimentado por boas lembranças, pela falta daquilo que nos fez bem, pode se prestar à mesquinharia.

De cada dez internautas sensibilizados a ponto de deixar um comentário nos vídeos do YouTube, 11 manifestavam algum tipo de despeito com os tempos atuais. Alguns pontos se repetiam nessa cegueira sentimental patrocinada pelo saudosismo. Vamos a eles:

1) Ed Sheeran e Taylor Swift não prestam para nada, a não ser para reforçar a supremacia de estilo do Duran Duran.

2) A existência de fãs de BTS e roqueiros de shopping obedientes aos pais só prova a ausência de aspirações da geração atual. Ainda que um batalhão de pensadores tenha tomado um mar de café atrás da rebeldia dos anos 80, esforço até então sem resultados aparentes.

3) By My Side, do Inxs, é a música mais romântica jamais ouvida pela humanidade. Quem viveu o apogeu de outra canção romântica é um ser sentimentalmente incompleto.

Bem, devo confessar, forcei a barra como recurso de estilo para ressaltar o quão despropositada pode ser a saudade da juventude. Não tenho nenhum sentimento especial pelos exemplos ali acima, o que talvez diga muito, pois não há nada mais revelador do que a indiferença.

Mas sinto que minha geração, a julgar pelos comentários no YouTube, está colocando a nostalgia a serviço de uma mesquinharia, que desperdiça aquilo que de mais precioso o tempo nos traz: a sabedoria.

Afinal, uma das raras vantagens de envelhecer é reconhecer que as coisas boas passam e se renovam. Mas continuam a existir, mesmo quando já não temos saúde e paciência para senti-las.

Seria de bom tom fazermos valer a sabedoria do poema medieval português que tomo emprestado para encerrar meu texto, antes da férias imerecidas – mas que ainda assim serão gozadas.

“Saudade, por mais que doa

É nesta vida fugaz

A única coisa boa”.

A gente volta a papear em agosto.