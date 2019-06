Saudade do amendoim

Faz tempo que vendo a história de que não tenho boa memória. Mas sempre que redijo crônicas, o que mais escrevo são lembranças que, quanto mais remexo, mais me emocionam e me fazem querer revivê-las no texto.

Outro dia, estava pensando na minha vida, tentando lembrar como vim parar nesse…