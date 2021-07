Sabor de saudade

"E, por falar em Rua do Lazer, lembramos da Feira do Doce, onde nos esbaldávamos na barraca da Shirley, que fazia uma Maria Mole de coco deliciosa"



Caminhando em Goiânia pela Avenida Paranaíba, em frente à Igreja Imaculado Coração de Maria, encontro com uma amiga dos tempos do colégio. Assim como eu, Lorena também morou…