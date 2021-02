"Ao que parece, a infantilidade contamina até o paladar do presidente. Claro que esse é o menor dos problemas dele — e o menor dos nossos, também.Com a cloroquina é outra história. É um grande problema”

Ao que parece, morreremos todos afogados em leite condensado e cloroquina. Bom, não sei vocês, mas eu odeio leite condensado. E só descobri na semana passada que Jair Bolsonaro gosta de comer pão francês com essa iguaria pegajosa e insuportavelmente doce. Ao que parece, a infantilidade contamina até o paladar do presidente. Claro que esse é o menor dos problemas dele — e o menor dos nossos, também.

Com a cloroquina é outra história. É um grande problema. Ao contrário do que muitos dizem por aí de forma meio automática, não é que esse medicamento “não tenha eficácia comprovada no tratamento da Covid”. Não, não se trata disso. O correto é: a cloroquina é comprovadamente ineficaz no tratamento da Covid. Percebem a diferença? Nada impede que algo “sem eficácia comprovada” venha a ter comprovada essa eficácia no decorrer do tempo, por meio de mais estudos, testes etc. Mas a cloroquina é comprovadamente ineficaz. Ou seja, estudos, testes etc. foram realizados e verificou-se o que todo mundo (com alguma coisa na cabeça) já sabia: em se tratando da Covid, essa medicação não funciona, ministrada “precocemente” ou não.

Claro que isso não impediu o governo federal de gastar quase R$ 90 milhões em cloroquina e outros medicamentos comprovadamente ineficazes, como a azitromicina. Vocês sabem com que o governo federal NÃO gastou recursos públicos até outro dia? Vacinas, agulhas, seringas, campanhas de informação ou conscientização e outras coisas imprescindíveis no contexto de uma pandemia — a pior que enfrentamos em mais de um século. Na verdade, Jair Bolsonaro trabalhou ativamente pela desinformação, contra o isolamento social, contra a vacina e contra a própria população.

Eu já disse isso e volto a repetir: a postura, os discursos e a boçalidade de Jair Bolsonaro são (comprovadamente) responsáveis diretos pela morte de milhares de brasileiros. Meses atrás, citei aqui mesmo neste espaço um estudo a respeito disso. Há uma correlação direta entre o “trabalho” negacionista feito por gente como Bolsonaro, seus ministros, assessores e correligionários e a quantidade absurda de mortes por Covid no Brasil. Diante da postura abjeta do “mito” e das mentiras que ele inventa e espalha, muitos por aí se descuidam. Em uma pandemia, descuido custa vidas, mentiras custam vidas, palavras irrefletidas ou equivocadas custam vidas, desorganização e falta de planejamento custam vidas, desgoverno custa vidas, desumanidade custa vidas, Bolsonaro custa vidas.

A população brasileira corresponde a 2,7% da população mundial. No entanto, as mortes por Covid no Brasil correspondem a 9% do total no planeta inteiro. Isso não é por acaso. Não é uma tragédia natural, não é uma catástrofe inevitável, não é um tsunami contra o qual nada poderíamos fazer. Não. Isso é uma tragédia criada e alimentada dia após dia pelos atuais governantes. Vivemos e morremos na República do Leite Condensado, na República das Rachadinhas, na República do Centrão, na República dos Fura-Filas. Parafraseando James Joyce, o Brasil de Bolsonaro é uma porca que devora os próprios filhotes.