Perdidos na noite

“Mããããããe!!! Corre aqui!”

”Que foi, menina? Me mata de susto.”

Ajeitaram-se na janela, camarote particular de onde, com outros moradores também nas janelas e sacadas dos muitos edifícios que sufocam a rua, assistiram ao reality show não anunciado. Do alto testemunharam os protagonistas desnudarem…