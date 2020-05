"O título alude a um estilo arquitetônico muito popular na Nova Inglaterra desde o começo do século 19 até meados do 20”

Em uma carta para a filha, o escritor norte-americano William Gaddis (1922-1998) conta que um editor inglês se recusou a publicar o romance Carpenter’s Gothic porque ele seria “doloroso demais”. Lançado em 1985, o livro é, de fato, o mais aflitivo dentre os que publicou, e o menos engraçado. É uma pena que a obra de Gaddis, um dos maiores escritores do século 20, continue a ser negligenciada pelos editores brasileiros. Aos que dominam a língua inglesa, deixo a indicação, que é também um apelo: leiam esse autor extraordinário.

Na verdade, há uma edição brasileira de Carpenter’s Gothic, lançada há mais de 20 anos e encontrável em sebos, mas a tradução me pareceu tão truncada que isso seria uma contraindicação. Quem puder, que se atenha ao original. Quem não puder, encha o saco das editoras nacionais para que traduzam o homem direito. E aproveito para apontar que as obras-primas do autor são os calhamaços The Recognitions e JR; escrevi dois longos ensaios sobre cada um deles, legíveis (eu acho) até para quem nunca ouviu falar de Gaddis. Esses ensaios estão disponíveis na internet. Sirva-se do Google e seja feliz.

Voltando a Carpenter’s Gothic, o título alude a um estilo arquitetônico muito popular na Nova Inglaterra desde o começo do século 19 até meados do 20. Ele procurava emular as linhas e formas vitorianas, mas usando madeira e outros materiais mais baratos. Uma falsificação, portanto, ou uma “colcha de retalhos de conceitos, empréstimos, fraudes”. É o título perfeito para uma história que se desenrola em um mundo corrompido, em que quase todos os personagens procuram levar adiante alguma espécie de esquema. Nós, brasileiros, sabemos bem como é isso.

Há três personagens principais: Elisabeth (Liz) Booth, cujo pai (suicida) era dono de uma companhia mineradora; o marido dela, Paul, veterano da Guerra do Vietnã e espécie de “relações públicas” de um pastor salafrário; e um sujeito misterioso chamado McCandless, geólogo, autor de um romance obscuro e de diversos artigos científicos, e com ligações nada prosaicas com a CIA. O romance é estruturado em longos diálogos (estilo que Gaddis levou ao extremo em seu romance anterior, JR) e se passa inteiramente na casa em estilo “gótico carpinteiro” que McCandless aluga para Liz e Paul.

Mergulhado em uma batalha judicial pela herança do pai de Liz, o casal se estranha cada vez mais, sobretudo em função das longas ausências e maracutaias de Paul. Em meio ao interminável entra-e-sai, vicejam a solidão e a fantasmagoria de Liz, sempre procurando “respirar melhor”. Ela perde (ou tem roubadas) as chaves da casa, mas isso serve apenas para sublinhar o fato de que aquilo não é o seu lar. Ela pressente a corrupção que devora o pouco que lhe resta; pressente, mas não compreende ou, pior ainda, não tem como reagir.

Liz sabe que está sozinha, que não tem um lar e, a exemplo de todos nós, que jamais estará segura. Mas também sabe que, de uma forma ou de outra, tudo se encaminha para o fim. As cores dessa tragédia familiar, descritas com um lirismo abrasivo ao final, são apocalípticas. E é pelo “negro fluir da estrada” que seguirão os sobreviventes, cegos e serelepes em sua comediazinha ardilosa, ignorando que o tempo se esgotou e o mundo já foi pelos ares.