Não sou um bom entendedor quanto à forma das coisas, mas, de tanto ver os intestinos dos porcos, que meu avô matava, suponho que meu estômago se pareça um pouco com a Terra, do jeito que passei a entendê-la pelo Atlas Geográfico.

Sei que existem várias teorias sobre o formato da Terra: da Terra plana, da Terra oca e a da Terra esférica. Ou não tão esférica assim, mas algo parecido com uma batata-inglesa (na verdade, um tubérculo andino, dos arredores do Titicaca).

No caso do meu estômago, acho que posso juntar as teorias da Terra oca e da Terra esférica, meio parecida com batata. Meu estômago é uma grande batata oca, onde habitam milhões de seres de várias espécies. Costumamos entender a Terra como habitada, dominantemente por fora, numa película um tanto fina, a biosfera, onde os seres vivos, de todos os reinos, melhor se adaptaram.

Já no mundo do meu estômago, a parte salubre e habitável é seu interior, dividido em diversos biomas, para que as diferentes espécies convivam com o mínimo de harmonia. Digo mínimo porque a harmonia nem sempre é alcançada. Pelas disenterias, cólicas e turbulências que sinto em meu interior fisiológico (embora os sinta também no meu interior psicológico), ali devem ser travadas intermináveis escaramuças e guerras intestinas.

É plausível que reino se volte contra reino, aldeia contra aldeia e família contra família. Sem contar os vermes, no mano a mano, que devem disputar seus interesses em permanentes conflitos. Sei que os habitantes do meu estômago comportam-se de forma semelhante aos da biosfera terrestre. As estirpes devem organizar-se em impérios ou reinos, onde os indivíduos mais aptos devem exigir vassalagem dos fracotes. Impérios com atividades complementares devem celebrar tratados de cooperação, num processo de ganha-ganha, para os reinos envolvidos. Espécies de indivíduos maus-caracteres parasitam outras, na surdina, ou em guerra franca, explorando-as, o máximo possível. Muitas vezes, um grupo leva o outro ao aniquilamento, em verdadeiros genocídios.

Assim como os humanos, os seres que me habitam não parecem preocupados com a posteridade. Devem pensar como nós: “Por que farei algo para a posteridade se a posteridade não faz nada por mim?” Com esse pensamento predatório, com uma exploração infinita de recursos naturais limitados, de vez em quando sinto desequilíbrios ecológicos em minhas entranhas. Recentemente, um agrupamento de H. pylori estava desmatando as reservas de meu estômago, provocando queimadas terríveis, com assoreamentos de solo e levando áreas inteiras a processos de desertificação. Precisei fazer altos investimentos em correções de solo, adubação e reflorestamento direto para recobrar o equilíbrio ecológico de minha biosfera oca e particular.

Ao contrário de nós humanos que, se a Terra estragar-se, não teremos chances de lançar descendentes em outros planetas com ambiente salubre, esses seres obstinados, que habitam meu planetinha oco, de atmosfera conflagrada, vivem em permanente comércio com outros mundos, semelhantes a meu estômago. De tal forma que, se meu ambiente estomacal sofrer uma hecatombe e estiolar-se definitivamente, os benditos seres que ali residem já têm herdeiros espalhados por todas as partes, garantindo a sobrevivência das espécies, podendo replicar seus impérios em outros mundos, indefinidamente. Ainda que seja no bucho de um lagarto ou de um jumento.