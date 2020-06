Nos meados do século 20, o luto estava convicto no dia a dia das pessoas. O costume de “fazer chapa” dos mortos, um hábito arraigado. Feito um ritual mórbido, divino, parte integrante do repertório de ações que compunham o luto. Aliás, o luto não era uma coisa fugaz, como hoje, em que o velório é terceirizado em salões que parecem casas de festas. Ao fim do enterro, todo mundo volta para casa como se tivesse levado o parente ao aeroporto. O triste ritual, de então, obrigatoriamente, realizava-se em casa, lançando tristeza e sentimento fúnebre à aura dos vizinhos.

Na casa de meu avô, por exemplo, os tocos de velas dos mortos antigos guardavam-se, na sala, em local visível. Os bancos, umas tábuas em pilhas, retiradas de um cedro plantado pelo meu finado bisavô. Era do conhecimento geral que as tábuas transcendiam àquele uso transitório. E, para que ninguém esquecesse, sempre havia um para lembrar que parte daquelas tábuas foi usada nos caixões de fulano, sicrano e beltrano e ainda daria para encaixotar meus avós e, pelo menos, a geração de seus filhos. Quiçá, de alguns netos. Portanto, sentávamos sobre as tábuas de nossos caixões.

Depois de um enterro, durante uma semana, ninguém ousava externar sinal de alegria. Nem assoviar, cantarolar, ligar o rádio. Nada. Até os cachorros entendiam a gravidade da ocasião. Ficavam taciturnos, com o rabo entre as pernas e, se chegasse algum conhecido, em vez da habitual recepção com abano de rabo, no máximo, cheiravam o fundilho das visitas e iam se enrolar num cantinho. Os adultos vestiam as roupas pretas, do luto fechado, guardadas em arcas antigas. Os meninos recebiam tarja de igual cor, na manga da camisa, como se membros de alguma hierarquia da tristeza. As indumentárias aziagas, obrigatórias por um ano. Durante esse período, se morresse alguém na família, nova divisa era acrescida na outra manga da blusa do tristonho, e o período de luto, remarcado.

No meio de todo o ritual do velório, um costume destoava. Normalmente, matava-se um porco da família do morto, preparado e servido lá nos fundos da casa, sob os pés de manga. Ali, bebia-se cachaça e era permitido rir e contar lorotas, de preferência, ligadas ao morto. Ninguém reparava. Fazia parte do descarrego da dor da perda. Mas, fora do rega-bofe, silêncio total e cara confrangida. Contam que havia umas tais de carpideiras, senhoras bem velhas, buscadas, às vezes de longe, em lombos de mulas, especialmente, para animar o velório, com seus choros tristes e rezas em latim de roça. Eram profissionais. Não precisavam conhecer o morto e sua família. Nunca as vi. Minha família, pobre, não se servia desses luxos.

O mais curioso de tudo, o hábito das fotografias dos mortos. Na casa de meu avô, havia uma caixa com as dos parentes já falecidos. Quando criança, cheguei a pensar que esses parentes jamais viveram. Nasceram mortos, cresceram mortos, viveram mortos. Um dia, alguém enjoou deles e os enterrou. Porque eu só os via, nas fotos, mortos. Muito depois, é que entendi como a coisa acontecia.

O sujeito passava a vida inteira sem tirar uma foto. Mas, no dia do velório, era batata! Tinham de “bater a chapa”. Uma coisa que todo mundo temia: morrer sem deixar fotos. Enquanto houvesse uma, restaria alguma lembrança do morto na mente das pessoas. Morrer sem fotografia era uma coisa muito triste, um ultraje, para o pessoal daquela época. Os mais prevenidos até destinavam uma moeda de ouro, exclusivamente, para pagar o retratista no dia da sua morte.

Quando meu pai morreu, em 1965, lembro-me de minha avó paterna destratar minha mãe, furiosamente, por não ter tirado foto de meu pai morto. Sei que ela até tentou, pois comentou com algumas comadres, porém, meu pai, meio imprevidente, não deixou moeda para tal fim, por isso, não houve como cumprir o arraigado quesito.