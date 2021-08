"Em sua longuíssima história, as Olimpíadas tiveram altos e baixos. Continuaram a ser praticadas depois da invasão e conquista romana”

Acompanho as Olimpíadas de Tóquio e me sinto confusa diante da variedade de esportes e esportistas, alguns bem estranhos. Será esporte levantar pesos tão exagerados ou fazer o que se chama de fisiculturismo de forma tão extrema? Os resultados levam à deformidade, como é o caso do homem mais malhado do mundo, antes perto do macaco do que do Homo sapiens.

E mais: uma chusma de mulheres musculosas até mesmo hercúleas, bíceps acentuados, rostos carrancudos; e meninas que estacionaram na altura e no peso, para que pudessem exibir peripécias inimagináveis na ginástica. Isso sem falar de alguns atletas (?) que diríamos unissex, em um desfile de excentricidades, socos e pontapés!

Lembremos que as competições olímpicas tiveram início na noite dos tempos e estenderam-se até 393 d.C., quando foram extintas pelo imperador cristão Teodósio I, preocupado com o caráter pagão dos jogos praticados. Quando o Barão de Coubertin conseguiu reiniciá-las no século 19, certamente pensava em resgatá-las em seu ideal estético e social. Qual seja: a beleza do corpo humano e a harmonia das relações entre os indivíduos e os povos.

Em idos tempos, de quatro em quatro anos, mensageiros percorriam as cidades-Estados da Grécia, convidando-as para que cessassem divergências e malquerenças. E que todos se encontrassem em Olímpia, na parte norte-ocidental do Peloponeso, onde se realizariam os Jogos Olímpicos – celebração em honra de Zeus, cuja estátua monumental fora esculpida por Fídias, em marfim e ouro, uma das Sete Maravilhas do mundo antigo. Literalmente derretida em um incêndio.

Além de descrições deixadas por historiadores, vasos, pratos e outros suportes materiais trazem desenhos que permitem rever competições e torneios. Somente cidadãos gregos livres podiam competir. Mulheres casadas permaneciam em casa; jovens solteiras, estrangeiros, escravos e libertos eram espectadores. Não faltavam músicos, filósofos, torcedores e espectadores comuns.

Os competidores compareciam nus, com o corpo protegido por óleo e areia finíssima. Ao se apresentarem para os jogos, prestavam o juramento de fazê-lo com honra. As lutas entre duplas, as corridas, os saltos, os arremessos de dardos e de disco faziam definir-se os melhores – chegando-se ao mais completo dos atletas, que era ovacionado e coroado, oferecendo aos deuses a vitória. Em Olímpia, a coroa era feita de folhas de oliveira.

Em sua longuíssima história, as Olimpíadas tiveram altos e baixos. Continuaram a ser praticadas depois da invasão e conquista romana. Mudando na organização e na execução, mas também permanecendo fiel ao ideal de celebração da beleza e harmonia do corpo humano.

Algo que se assemelhe ao que se viu nas Olimpíadas de Tóquio?