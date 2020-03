Desde que os primeiros maciços rochosos emergiram do fundo do grande oceano ancestral, para dar origem à crosta terrestre, diversas camadas de ocupações animais e vegetais cobriram a região do Cerrado, ao sabor das oscilações climáticas. A começar dos organismos unicelulares, passando pela megafauna, até os humanos de hoje.

Quando os primeiros humanos pisaram nesse solo, é uma questão ainda controversa. Há provas robustas de que o homem perambula nessas paragens há, pelo menos, 30 mil anos. No entanto, estudos publicados pela Nature em 2017, apresentam indícios de humanos nas Américas há, nada menos que, 130mil anos!!!

O antigo bioma do Cerrado, que foi constituído no Pleistoceno, há 1,750 milhão de anos, durante um clima jamais reproduzido, teve de se adaptar aos sucessivos períodos climáticos, bem como às diversas ondas de ocupação. Os colonizadores modernos chegaram com as primeiras entradas e bandeiras, em meados do século 17, à procura de ouro e gemas, mas, enquanto não os encontraram, foram preando índios para vendê-los como semoventes. No início do século 18, descobriu-se o ouro. Levas de aventureiros, vindas de várias partes do mundo, afugentaram índios, mataram bichos e cavoucaram buracos pelo Cerrado afora, com sua fúria garimpeira. No final do século 18, com a exaustão da atividade mineradora, os criadores de gado ocuparam os cerrados com seus curraleiros de carne singularmente saborosa e chifres monumentais.

A pecuária extensiva e a agricultura de subsistência iniciaram o desmanche geral do Cerrado, para o nascimento do agronegócio. Com ele, as cidades brotaram e cresceram em velocidade espantosa. Alterações impactantes da paisagem ocorreram em toda parte.

Faço um recorte para observações e inferências sobre o Setor Marista, em Goiânia, que o observo quase inteiro de minha janela. Quando cheguei da zona rural de Iporá, a Goiânia, em 1971, o Setor Marista, loteamento recém-aberto, ainda era parte do Setor Pedro Ludovico. Ali, meio fora da cidade, instalaram o colégio dos irmãos maristas. Como costumava acontecer com os loteamentos de então, a área foi perdendo a característica agropastoril, e uma onda de classe média e baixa começou a construir casas a golpes de vista e arquitetura de puxado, no bairro de ruas de terra batida.

Com a atração da escola e a proximidade do Centro, passo seguinte, o despertar, no bairro, da cobiça imobiliária. Casebres derrubados, sem dó, cedendo vagas a mansões de tirar o fôlego. Elas reinaram absolutas por umas três décadas. Com o aumento da violência e a introdução de novos hábitos, as mansões perderam o ímpeto e os moradores começaram a migrar para condomínios fechados e apartamentos de luxo. Outro tipo de ocupação tem acontecido no setor. As mansões caem por terra, a golpes de pá mecânica. No lugar delas, prorrompem espigões de raspar o fundo das aeronaves.

Olho da janela e infiro qual será a próxima ocupação dessa nesga de Cerrado. Com o advento de tecnologias disruptivas, redução da população, por baixa natalidade ou pandemias, em breve, grande parte dos espaços construídos se tornará supérfluo. Talvez, não haverá interesse imobiliário em implodir os espigões espelhados. Serão ocupados por heras invasoras com seus figos selvagens de leitosa estricnina. Gameleiras-mata-pau se instalarão nas coberturas, alimentando-se da poeira, lodo e liquens do abandono, e lançarão raízes, parede abaixo, dentro e fora do reboco, até alcançar o solo. Depois, esmagarão tudo com seus músculos vegetais. Será o habitat de aranhas, pombos, urubus, araras, morcegos, macacos, lagartixas, escorpiões, baratas, ratos e serpentes destilando peçonha.

Talvez, saindo de vitruviano para extropiano, o homem nem dê a mínima. Já estará procurando reduzir o acervo de sua personalidade a um algoritmo digital, ou quântico, e instalar-se num bioma artificial, numa nuvem cibernética.