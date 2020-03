O outro somos nós.

A criatura estranha surgiu num país distante, entre gente de hábitos exóticos como comer morcegos e víboras. Nada a ver com os roedores de pequi do Cerrado. Quando tudo começou, era fácil fazer o de sempre: colocar longe de nós o que consideramos ameaça.

Assim tem sido com os sistemas de segurança sofisticados, muros altos recobertos de fios eletrificados, carros blindados, áreas de lazer restritas a quem pode pagar bem caro para não ser perturbado. Assim tem sido ao assistir em tempo real e com certa indiferença a agonia dos que são dizimados em áreas de guerras, nos deslocamentos forçados, nos campos de refugiados, e até na miséria bem mais próxima, sob pontes e viadutos, nas esquinas e sinaleiros das metrópoles onde vagam desempregados.

Só que, como nas mais aterrorizantes tramas de ficção científica, a criatura não só deu um salto da natureza selvagem para se integrar à civilização, mas vem se espalhando entre a espécie racional com rapidez incontida. O que era um fenômeno de outro mundo, agora está no meio de nós.

Até tentaram a prepotência de sempre pra rotular o novo ser. O todo-poderoso do Ocidente afirmou ser um “vírus chinês”, o que traz implícita acusação pelo grave risco disseminado. Os acusados responderam indignados, mas antes já tinha feito circular, por redes de fake news que se propagam mais depressa que o vírus, a história mirabolante de que tudo não passa de uma estratégia de guerra executada justamente por aqueles que lhes insinuam culpa.

Na geopolítica, analistas confirmam que a pandemia não tem feito mais que confirmar e acelerar tendências extremas que já vinham prevalecendo, levando ao fechamento de fronteiras e a outras duras medidas de exceção. Tentativas de barrar o avanço do vírus, que já provou ser globalizado, indiferente a muros e arroubos de poder.

No comportamento coletivo, o perigo fez emergir a tendência egoísta que se manifesta nas mínimas atitudes cotidianas, em especial no trânsito. Gente estocando o que acredita que pode lhe assegurar melhores condições de sobrevivência, sem considerar que o que vai sobrar em acúmulo e desperdício é o que faltará na mesa ou no alívio, no caso de remédios e itens de prevenção, do vizinho.

Nas relações mais próximas, afastamento imposto. O brasileiro, dado a carinhos, beijos e abraços, viu-se obrigado a adotar postura dos mais gélidos costumes de compostura afetiva.

Porém, e aqui essa conjunção que é prenúncio de negação tem enfim seu momento afirmativo... porém, há também um efeito benéfico.

O mesmo vírus que fecha portas e fronteiras, que isola as pessoas em suas casas, que não permite nem mesmo a avó dar colo ao neto, nos igualou como receptores. Não importa se ocidental ou oriental, rico ou pobre, branco, preto, vermelho, amarelo, pardo, homem, mulher, gay, trans, de direita ou esquerda, anônimo ou celebridade, o que conta para a ávida e ainda um tanto desconhecida criatura é que somos humanos.

Ao vírus, interessa nossa humanidade. Como numa guerra, estamos enfim juntos diante de um inimigo comum. Nossa dependência recíproca ganhou evidência: o que cada um faz é essencial nas consequências para todos.

Somos forçados a reconhecer a óbvia conexão que ao ser ignorada e negada leva a equívocos, insensatez, crueldade, horror, desastres de imensa dimensão.

O outro somos nós.