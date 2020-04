O grupo de risco das samambaias

“Se você tem uma samambaia, você está no grupo de risco”, dizia uma das centenas de mensagens do WhatsApp dos últimos dias. Que susto! Seriam as samambaias também propagadoras do horroroso vírus? Era o que faltava. Logo agora que plantei minha primeira samambaia, que depois de 40 anos possuo um pequeno jardim para chamar de meu, ter de…