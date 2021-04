O enigma das pegadas

Pegadas fósseis de 12 mil anos atrás dão pistas para uma das mais intrigantes histórias da arqueologia. Elas foram encontradas em um lago seco no Novo México, nos Estados Unidos, e ajudam a remontar um cenário de medo entre animais gigantes e ameaças da floresta no período pleistoceno. A cena reconstituída a partir das marcas deixadas no chão apresenta uma mulher com uma criança, ora no colo…