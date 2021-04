A pandemia afastou-nos de assuntos relevantes, inclusive da questão por que a Covid no Brasil está dizimando mais pessoas do que em quaisquer outras partes do mundo. A maioria sabe por quê. No entanto, o estupor da peste paralisa as pessoas, que acabam aceitando a mortandade resignadamente, como um fatalismo esotérico.

A maior ameaça que, há algum tempo, vem nos rondando, sem perspectiva de ser contida, é a devastação da Terra. O estrago ocorre num nível singular, e a natureza já não encontra forças para reerguer-se sozinha. Alterações brutais de climas ocorrem em toda parte. As espécies veem diminuídas, dia após dia, suas chances, nessa janela geológica.

O domínio da tecnologia eleva o homem de mero usuário a fiel depositário da natureza. Sua ação cresce infinitamente num espaço geográfico de recursos finitos. Antes da revolução tecnológica, as ações limitavam-se, basicamente, à força dos braços, com o auxílio de alguns animais de tração para puxar o arado. As intervenções epidérmicas permitiam que a natureza se recuperasse por si mesma, bastando algum intervalo de descanso. Mesmo assim, grandes feitos foram realizados, como as pirâmides do Egito e da América Central, desvios de enormes cursos d’água e as muralhas da China, além de cidades em pântanos, como Veneza. Com a criação de engenhos de alta eficiência, passamos a subjugar a natureza num grau sufocante, de joelho na garganta de George Floyd.

Essa intervenção criou o progressismo econômico, algo novo para a humanidade. Com ele, uma utopia adventícia: a superstição do progresso contínuo, guiada pela noção do lucro. O mercado de produção e consumo estimula o desejo das pessoas de sempre quererem mais e mais. E a própria melhoria aguça-lhes o apetite para exigir, cada vez mais, melhores condições de vida, já que cada benefício trará com ele um desejo maior a ser saciado. O que acaba convertendo a melhoria em frustração desejante, retroalimentando a ação sobre a natureza.

Com essa tecnologia monumental, e o desejo humano estimulado artificialmente, nosso poder de ação tornou-se gigantesco, autopropulsor, sem freio, nem contrapeso. É claro que a técnica poderia muito bem estar em grande parte, a serviço da preservação e garantir a salubridade do planeta, evitando um desastre iminente, restaurando o clima propício para a saga humana, a médio e a longo prazos. Todavia, isso requer consciência coletiva. Quando não, estadistas, ao redor do mundo, com coragem, senso de responsabilidade e argumentos bastantes para convencer o povo que se faz necessária uma freada. Reduzir alguns itens de consumo e conter o ímpeto do PIB, ou qualquer outro gatilho mágico que garanta a felicidade, pelo menos estatisticamente, da população. Mas nenhuma bandeira política, nesse diapasão, com o nível de consciência atual, teria apelos suficientes para eleger sequer um vereador de corrutela.

Todo programa de candidato, de qualquer credo ideológico, traz como plataforma o progresso e o desenvolvimento, prometendo levar maior número de pessoas a desfrutar das riquezas do mundo. Nem mesmo as igrejas que, teoricamente, poderiam ser fontes de mudança de vida consciente, escapam do assédio da teologia da prosperidade.

Organismos multilaterais de preservação ambiental têm se mostrado tímidos e insuficientes para segurar o apetite do novo Leviatã de Hobbes. Não é raro organismos locais, com a obrigação de zelar pelo meio ambiente, agir ao contrário, empreendendo ações inversas e desastrosas, com eficiência, para devastar a natureza, como ocorreu há pouco com o ministro do Meio Ambiente, que enxergou, na pandemia, não uma ameaça, mas uma oportunidade para manter os ambientalistas distraídos e “passar a boiada”.

Uma pena que isso esteja acontecendo. Em termos cosmológicos, nossa espécie acabou de adentrar o palco da vida, com bastante êxito. E, pelos próprios meios, já está puxando os pingentes da cortina.