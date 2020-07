Sob pressão, diluía-se até escorrer pelos vãos, tentando resistir com alguma integridade. Era demais o peso de dias amedrontadores, que impunham ainda mais flexibilidade e entrega à transformação para não ser massacrado, triturado em migalhas semimortas.

Realidade dura que não negava, ao contrário, era tal a empatia que lhe absorvia o viço, daí a busca de se recompor. Imprescindível reunir recursos para não sucumbir, aceitar mudanças bruscas de direção, no esforço agora maior de prosseguir.

Desacreditava de fórmulas fáceis de duvidosa segurança e certeira limitação de compreensão e possibilidades. Sabia de tudo diverso, em movimento onde a vista alcança e nas ínfimas dimensões de entranhas e moléculas, imperceptíveis embora impositivas. Batalhas se travam a todo instante nesse universo íntimo e desconhecido que somos nós, arranjo de delicadezas e brutalidades, equilíbrio frágil, porém perfeito quando se manifesta.

O que fazer quando vem um aperto no coração, que teima em pulsar angústia, como se não mais bastassem o ar nem a luz da manhã azul?

Observava gente para achar jeito de sobreviver e evoluir. Foi assim que notou como sofre quem insiste em se fazer de vítima. Como se contorce, se desdobra, pra contaminar, feito viciado ansioso de que outros padeçam igual dependência. Prestava muita atenção pra ir se corrigindo, aparando, lapidando, porque também gratidão tem de ser conquistada, aprendida.

Gente infeliz ostenta o martírio como troféu e se apega ao problema, rejeitando solução. Resolver o incômodo significaria aceitar o desafio de mudar as mais caras convicções, as mesmas que não permitem desabrochar, mas que, cristalizadas, sustentam a ilusão de inabalável identidade. Daí se supor acima, senhora ou senhor da razão, de todos e incontestáveis méritos. Virtude encarnada e indignada com as falhas ao redor. Um sopro de verdade e lágrimas cairão para lavar enfim a falsa pureza.

Ruminar rancor e espalhar maledicência são atitudes típicas do infeliz. O veneno de suas frustrações e covardias tem de ser inoculado em quem se aproxime. Quem padece do tormento de não ter alegria em cuidar, nem que seja de si, em servir, ser útil no que puder, desenvolver qualquer aptidão e tarefa, se compraz com o infortúnio alheio. Ressalta o pior, deleita-se com a queda e tem prazer no deslize do outro, fiel à tese de que ninguém está à altura do seu pedestal imaginário – ainda que torturante na solidão de que é causa e também efeito.

Apesar de alardear autocomiseração, em cobrança condenatória pelo afeto que afugenta, gente infeliz, e chata, parece não ter noção de que é assim, de que sobrecarrega o ambiente e espanta qualquer um com sua insaciável carência de confirmação de um “eu” déspota, implacável, vaidoso. Daí ter sempre um alvo ao qual acusar, projetar culpa e desespero.

Gente infeliz demanda compaixão e desprendimento em ajudar mesmo ciente do perigo na convivência desgastante, demolidora. Mais fácil manter distância e se preservar.

E gente feliz? Quando existe, é porque entende tratar-se de pretensão a ideia de plena felicidade e por isso não se atribui tanta importância, o que permite se abrir para o mundo com menos expectativas e julgamentos. Apenas respira, contempla, compartilha, sorri, ama, trabalha, cria, dança, rodopia, e sofre o que é de sofrer.

Quando feliz, gente não sente nem propaga ódio. E, quando o coração aperta, corre para acelerar suas batidas e lembrar do quanto é simplesmente maravilhoso estar vivo.