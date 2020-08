Eu passarinho!

"A eles não havia sido tirado o direito de assoviar e voar, de viajar de um continente a outro enquanto os homens se trancavam”

Nunc a soube assoviar. Fracassei fragorosamente em todas as tentativas. Com as mãos queimadas de álcool e o rosto marcado por máscaras, partimos para alguns…