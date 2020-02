Dos cinco primeiros irmãos, o mais novo já contava com 15 anos quando Zaqueu veio ao mundo. Sua mãe, uma senhorinha de 43 anos, não tinha mais ilusões com rebentos.

Os irmãos da safra antiga, Abílio, Benito, Carlinda, Dônavan e Érico. Isso numa época em que os pais esmeravam-se em inventar nomes bizarros, como Mirosmar, Osmival, Javair, Mimaré, Dores do Parto. Pelos nomes, vê-se que era uma família de fino extrato. A não ser pela esquisitice de enfileirá-los em ordem alfabética.

Ao nascer o temporãozinho, o pai queria que se chamasse Francisco, para dar sequência à ordem. A mãe discordou. E se o anjo da fertilidade comprasse a ideia de esgotar o alfabeto?! Aí, ela estaria perdida. Então, que se colocasse Zaqueu, Zózimo, ou qualquer nome com Z, para contar ao anjo que a série estava completa.

Quando o caçulinha fez 5 anos, os pais morreram em um acidente de carro, já na Fazenda Brumado, a maior de Mundocaia, à época. O pequeno ficou desamparado e os adultos, digladiando pela herança.

Na hora da divisão dos bens, os adultos brigaram para que suas terras ficassem nas áreas de cultura, nos baixios, onde a fertilidade permitia que o capim crescesse o ano inteiro, e o gado prosperasse sem muito esforço. O promotor, encarregado de defender menores órfãos, recebeu agrados, em surdina, e fez de conta que o pequeno estava contemplado em seus interesses ao receber planaltos e chapadões, onde não se criava nem calango. Às eventuais alegações de que passavam o menino para trás, o promotor argumentava que as terras eram maiores em área, para compensar a qualidade inferior.

A roda da fortuna girou. O governo decidiu fazer uma hidrelétrica no Rio Brumado, e a represa inundou os férteis baixios. Os cinco irmãos de Zaqueu, de repente, passaram de ricos criadores e invernistas, a credores desiludidos de precatórios de um tesouro arredio. Cada qual, a seu modo, foi tocar a vida medíocre na periferia da cidade.

Coincidiu que a maioridade de Zaqueu chegou junto com as lavouras de soja. De posse de seus planaltos e chapadões, o jovem fez parceria com um agricultor gaúcho, aprendeu os manejos da cultura e depois optou pelo empreendimento solo. Ampliou suas lavouras com aluguel de terras improdutivas, na redondeza, e tornou-se um gigante. Em poucos anos, corria o rumor de que era o homem mais rico da região, honraria que nem o pai, com tanta terra, conseguiu auferir. Corria também o murmúrio, entre os sobrinhos empobrecidos, de que o tio era uma víbora, desde criança, e teria convencido o promotor a garantir-lhe aquelas terras, em prejuízo dos irmãos.

Zaqueu não se deixou abalar. Geriu seus negócios com mão firme e estratégia refinada. Aproveitou a posição de destaque, o porte de galã e o brilho dos olhos para casar-se com uma das moças mais cobiçadas do país, de beleza insolente e carreira de modelo.

Logo, veio um filho para afugentar parte da beleza da mãe e baixar o fogo do casal. O relacionamento esfriou, gradativamente, depois esquentou com hostilidades.

Certo dia, a mulher exige o divórcio. Zaqueu até pensou que seria uma boa. Porém, quando avaliou que teria de dividir os bens, e o filho seria criado longe, ficou furioso. Tentou reatar as relações, mas não foi possível. Descobriu, sem demora, que a mulher mantinha caso com um de seus operadores de colheitadeira. Pensou em matar a mulher e o comborço, ou, até mesmo, incluir o filho na matança, e suicidar-se em seguida. Cada solução mais doída que a outra. Faltou-lhe ímpeto.

A roda da fortuna girou. A saída encontrada foi conformar-se com um acordo de mensalão para a mulher, o filho e o amante. Que não houvesse o divórcio, não se dividissem os bens, o filho continuasse próximo e o amante da mulher, operando a máquina.

Zaqueu continuou administrando os negócios. Porém, nunca mais teve aquele porte galã e o mesmo brilho nos olhos.