Vivi os anos de adolescência sob o espectro da Segunda Grande Guerra Mundial. Na adolescência, eu morava no Rio de Janeiro, então capital federal, pelo que me lembro de detalhes do cotidiano que era afetado pela ameaça de bombardeio dos “boches”, como chamávamos os alemães cujos submarinos afundavam nossos navios, levando à morte milhares de brasileiros.

Em consequência da aliança do Brasil com os aliados que lutavam contra o nazismo e o fascismo, aumentou a influência norte-americana entre nós. O que se traduzia em termos políticos, mas também na assimilação de hábitos e ideias. Isso sem falar na admiração pelos artistas de Hollywood, dos quais nós, jovens, copiávamos gostos, roupas e atitudes.

Um dos itens que apreciávamos em nossas artistas prediletas era o cabelo sedoso que jamais saía do lugar, mesmo em momentos dramáticos. Nem correndo de feras africanas, nem debaixo d’água, nem mesmo fugindo das lavas de um vulcão... Continuavam impecáveis as melenas, luzidias e perfeitas.

Em revistinhas femininas, líamos que aquele dom miraculoso provinha de enérgicas escovadelas que tais divas faziam antes de dormir – chegavam a 100 por noite! Além do uso de xampus e cremes contra caspas e outros malefícios capilares.

Como a guerra estava por toda a parte e permeava tudo, nossas roupas eram simples, predominando vestidos do tipo chemise e sandálias de salto baixo; não usávamos maquiagem e trazíamos os cabelos pelos ombros, com franjinha na testa. O conjunto se mantinha assim bem comportado mesmo quando dançávamos swing e foxtrote. Blues, boleros e sambas-canção exigiam malemolência, passos caprichados e rosto colado. E cabelos sempre bem arranjados!

Tais reminiscências vêm-me à lembrança à vista das cabeleiras desgrenhadas que ora são exibidas por toda a parte. Modernosas e com jeito agressivo, talvez tenham a inspirá-las a valorização das minorias e a afronta aos padrões estéticos estabelecidos. Seriam, enfim, mais uma expressão da agressividade das personalidades midiáticas, aquelas que estão a ditar regras como a de não aceitar regra nenhuma, em suas aparência e atitudes.

Atrizes e modelos de rostos lindos e corpos esculturais mostram-se descabeladas e perdem-se na cabeleira, ou melhor, na juba que as coroa. Melenas eriçadas que parece não verem água há muito tempo. Cachos desgrenhados e fiapos de pelos no cocuruto, supostamente besuntados com algum produto que os torna pegajosos. Nos homens, então, a coisa desanda de vez: há pelos hirsutos nas barbas mal cuidadas, que se emaranham com trancinhas arrepiadas e espetadas no crânio. E haja mais pelos no peito, além de outros tantos nos braços e nas mãos. Homo sapiens ou Homo pilosus?

Não saberia dizer até quando essa moda – moda? – vai durar. Como em tudo o mais, depois da onda contestatória em voga, chegará a hora de ressuscitar o bom senso. Vale dizer: usar o xampu e a escova, formatar cachos sedosos, recompor um pouco da harmonia dos rostos, sobretudo dos femininos. O mundo que anda bem feio e malvado parecerá melhor e mais belo, além de mais limpo.