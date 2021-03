O ano de 2020 foi um ano perdido para muita gente. Além da trágica perda em vidas humanas, que jamais poderão ser reparadas, as sociedades lutaram para manterem vivas suas estruturas produtivas. Ricos ou pobres, os países simplesmente não sabiam o que fazer, de início, face à ameaça tão inesperada da pandemia. O vírus é um inimigo invisível, que ultrapassa barreiras internacionais e de classe, impondo mudanças radicais em nosso estilo de vida. Estilo esse que não estamos propensos a abandonar ou modificar.

É claro que os pobres sofreram mais. As desigualdades e injustiças se propagaram ainda mais com a pandemia. Os bilionários ganharam outros tantos bilhões. Entre as classes médias, aqueles que tinham acesso a um estilo de vida confortável e privilegiado, o topo da pirâmide social, continuaram com suas vidas razoavelmente intocadas. O home office, o delivery de comida e produtos em casa, as lives e os chats pelos dispositivos eletrônicos em rede. Todo esse novo repertório de inovações desconfortáveis, a princípio, mas que acabaram por se incorporar às nossas rotinas. Aos poucos, notamos até que houve avanços. O futuro chegou antes do esperado.

Já para quem não pode contar com tais benesses, a vida continua ainda dura e cruel. O pequeno auxílio financeiro que os desempregados da pandemia receberam, por iniciativa da oposição, certamente ajudou. Mas a condução geral das políticas tem sido catastrófica. Quatro ministros da Saúde, nenhum plano nacional unificado. Posturas irresponsáveis e incompetentes, para se dizer o mínimo.

Em termos globais, no entanto, há países que estão muito bem, obrigado. Países que implementaram cedo as medidas necessárias e que hoje estão praticamente dentro da normalidade. Para a China, por exemplo, o ano de 2020 até que não foi ruim. Os chineses não apenas debelaram a ameaça sanitária, quanto tiveram um modesto crescimento econômico. Isso num ano que foi catastrófico para muitas das economias mundiais.

Quais serão as consequências dessa vantagem comparativa, no futuro próximo? A China agora controla 70% de todas as torres de internet 5G do mundo. Mais do que uma simples porcentagem, isso indica que os chineses controlam hoje a infraestrutura do próximo estágio tecnológico da humanidade.

A internet 5G não será apenas uma internet mais rápida. Ela será um salto quântico na relação que a humanidade terá com a tecnologia. Desde um trânsito totalmente automatizado, com carros se dirigindo sozinhos, até cirurgias podendo ser realizadas à distância, com o médico operando braços robóticos, o horizonte da internet 5G é imenso. Junto com a inteligência artificial, que dotará os computadores e sistemas com propriedades próximas àquilo que chamamos de “inteligência”, o mundo dos próximos 20 anos viverá uma revolução certamente ainda maior do que aquela que vivemos até agora.

A China está largando na frente dessa corrida, como os Estados Unidos puderam largar na frente ao final da Segunda Guerra Mundial, quando todos os países da Europa estavam com suas infraestruturas e economias em frangalhos. Dessa vez, guardando-se as devidas proporções, é a China que está intacta e pronta para liderar. Como será sua liderança?