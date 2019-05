"Pior só as dependências de empregadas que até hoje – é fato - trazem reminiscências das senzalas”

Para Nadja

nas manhãs de sábados, no Rio de Janeiro, o hobby de um amigo era passear por livrarias ou visitar apartamentos anunciados para aluguel ou venda, sem nenhuma intenção de comprar ou alugar. O que me parecia extravagante, trabalhoso e, por que não dizer, sem sentido. Embora dizer “sem sentido” seja injusto. Para ele, certamente tinha algum, nem que fosse apenas o de conhecer as variações das maneiras de morar na cidade. Não era arquiteto. Era engenheiro eletrônico.

Agora, em São Paulo e em processo de mudança, descubro em outra grande amiga o mesmo interesse em conhecer imóveis. No caso dela, não como hobby, mas como disponibilidade para ajudar amigos. O que para mim é necessidade extenuante, ela trata com divertida curiosidade. E, além de excelente companhia, tem o “olho” capaz de ver as possibilidades de apês descarnados ou atulhados.

O que procuramos é um apartamento em boa localização, pé-direito alto, pequeno mas espaçoso – o que parece uma contradição nos termos, mas, sim, esse milagre existe –, janelas amplas, uma sala onde caiba a mesa onde reunimos família e amigos. Algo básico, portanto. Dificílimo de encontrar.

Então, lá fomos nós, percorrendo os bairros selecionados da cidade em nossa zona de amor, o entorno da Paulista. Vimos de tudo. Apartamentos com alma, apartamentos sem alma. Bem planejados ou idiossincráticos. Arrumados ou atravancados. Elegantes ou enlouquecidos. Bem conservados ou arruinados. Com preços razoáveis ou preços-fantasia. E o que seria apenas cansativo, torna-se ilustrativo. Uma pequena mostra de como vive a classe média nessa megalópole.

Vive bem e vive mal. Há distribuições tão esquisitas que você fica imaginando que mente atribulada a desenhou. Difícil encontrar um que não seja atulhado. Mais difícil encontrar bom gosto. Armários embutidos é um must, às vezes em exagero, quase obsessão. Cozinha americana, uma moda que pegou. Transformar três quartos em dois para aumentar a sala, outra – ninguém aguenta mais as salinhas dos apês-padrão. Os banheiros, em geral, não são bons. Ou é difícil bolar um bom banheiro ou não são considerados partes suficientemente nobres para merecer rugas dos arquitetos. Pior só as dependências de empregadas que até hoje – é fato - trazem reminiscências das senzalas.

Às vezes, quando entro, dou uma olhada, e já sinto o clima: não vale a pena. Minha amiga, não. Olha e reolha. É raro ela dizer “esse está fora de cogitação” sem passar bons minutos analisando possibilidades. Quando Felipe está conosco, os dois entabulam longas discussões para concordarem no final: “Não”.

Temos as nossas divergências, eu e minha amiga. Ela adora hallzinho de entrada, eu não dou valor. Ela ama varandinhas, ainda que estreitas; eu só acho graça quando posso colocar pelo menos uma mesa com duas cadeiras. Ela transforma plantas labirínticas em salas espaçosas; Felipe e eu fazemos as contas.

Semanas de peregrinação pelos apartamentos disponíveis e a conclusão é a que todos já sabem: quem tem dinheiro mora bem; quem não tem, se vira.

E eu? Encontrei meu pequeno milagre?

Só morando para saber.