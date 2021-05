A estupidez e a vida

“Todo mundo agora quer viver cem anos”, ora essa. “O filho do porteiro que zerou no vestibular entrou para a universidade pelo Fies,” ora essa. “Teve uma quantidade enorme de mortes, né?” “Tive se tomar a vacina escondido, rsrs.” Essas foram algumas frases estúpidas da semana passada, fora outras que me esqueci para não acumular essas perversidades em…