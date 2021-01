Magazine Crônicas de uma atrocidade Livro Pão de Açúcar narra morte de brasileira trans do ponto de vista de seu algoz

No primeiro de seus diversos encontros no porão de um prédio inacabado, o garoto Rafael dispara contra Gi uma série de ofensas. Achava que ela queria roubar sua bicicleta. “É minha, ó puta velha! Não lhe toques, que te parto a cara.” Ela o faz sentar e, calma, responde. “Não ligo, menino, já me insultaram muito.” A partir daí, os dois criam uma relação de intimidad...