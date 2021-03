A cozinha não é o lugar mais amado da vendedora Ana Cláudia Oliveira, de 30 anos, mas dificilmente ela passa um mês longe do fogão por conta dos pedidos para fazer uma receita de peixe. Ela conta que aprendeu a fazer o prato por “acidente” depois que o pai comprou um pirarucu e não sabia nenhum prato específico com aquele pescado. Ela pesquisou na internet como fazer uma moqueca com a espécie e anotou os ingredientes e o modo de preparo. “Fui copiando tudo para reproduzir sempre a mesma coisa. No entanto, fiz algumas adaptações para ficar do jeito que eu gosto”, ressalta.

Da receita original, Ana Cláudia substituiu o azeite de dendê pelo comum, a salsinha por coentro e acrescentou pimenta de bode. Outro detalhe fundamental para o preparo é a panela de barro. “Acredito que ela é quem faz toda a diferença no sabor porque já fiz em outras e não ficou igual”, conta. Ela diz que a receita é simples e que fica pronta em 30 minutos. “Basta comprar o lombo de pirarucu e cortar em cubos. Colocar de três a quatro cebolas picadas no forno com bastante azeite, adicionar três tomates grandes até derreter. Em seguida, utilizo leite de coco e finalizo com coentro”, ensina.

Apesar de não gostar da cozinha, foi a paixão pelo peixe que levou Ana Cláudia para o fogão quando é convocada para fazer a moqueca de pirarucu – sua única receita. Criada com o pai pescando todos os meses no Rio Araguaia, ela cansou de comer pescado de todos os tipos e de ver fotos dele nas pescas esportivas. “A gente vivia comendo isso e recebendo os amigos para peixadas. Ele faz um prato de pintado que também é uma delícia. Eu preciso aprender uma outra coisa para poder variar um pouco na mesa para quando puder receber os amigos novamente depois dessa pandemia”, comenta.