Magazine Covid-19: Pai de Cauan apresenta melhora ‘significativa’ e pode sair da UTI em breve, afirma boletim João Luiz Máximo está internado em um hospital particular de Goiânia há 11 dias, em decorrência da doença

O pai do cantor Cauan, que está internado em decorrência de complicações da Covid-19, poderá sair da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) “em breve”, revela boletim médico divulgado pela família do sertanejo nesta terça-feira (1º). Ainda de acordo com o documento, João Luiz Máximo, que faz aniversário nesta quarta-feira (2), apresentou “melhoras significativas”. João Luiz M...