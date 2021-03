Magazine Covid-19: Edson, da dupla com Hudson, é transferido para UTI em São Paulo O sertanejo estava hospitalizado desde o dia 3 de março em leito clínico em Indaiatuba, interior do estado

O cantor Edson, 46, que faz dupla com Hudson, foi transferido na tarde de segunda-feira (8) para a UTI do Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, da Rede D'Or São Luiz, em São Paulo, por complicações da Covid-19. O sertanejo estava hospitalizado desde o dia 3 de março em leito clínico em Indaiatuba, interior do estado, mas precisou ser transferido devido ao quadro...