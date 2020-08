Magazine Covid-19: Cauan, da dupla com Cleber, tem melhora dos pulmões Exames mostraram que o comprometimento do órgão está em 60%

O estado de saúde do cantor Cauan Máximo, de 38 anos, da dupla com Cleber, é um pouco melhor. O sertanejo segue internado em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Anis Rassi, em Goiânia, se recuperando da Covid-19. O comprometimento dos pulmões dele é de algo em torno de 60%, mas ele não está entubado.