Magazine Covid-19: após mal súbito, cantor Parrerito, do Trio Parada Dura, é entubado Artista está internado em uma UTI de Belo Horizonte (MG)

Depois de apresentar um quadro de mal súbito na tarde desta terça-feira (1º), o cantor Parrerito, de 67 anos, integrante do Trio Parada Dura, precisou ser entubado. O artista está internado em uma Unidade de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed, em Belo Horizonte (MG). O cantor testou positivo para Covid-19 e precisou ser internado no último sábado...