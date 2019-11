Magazine Cover da banda U2 faz show neste sábado em Goiânia

A banda U2 One, liderada pelo vocalista Rubinho Gabba, se apresenta neste sábado, a partir das 23 horas, no Bolshoi Pub. Considerados por fãs como um dos melhores covers da banda irlandesa, a U2 One passa por todas as fases da banda homenageada, com ênfase em hits como With or Without You, One e Sunday Bloody Sunday. Gabba possuí uma voz bastante semelhante ao do voc...