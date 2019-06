Magazine Couro no Cerrado?

Presença obrigatória no imaginário do vaqueiro sertanejo, o couro faz parte da tradição da indumentária do interior brasileiro. Mas existe uma cena fetichista e fashion do couro em Goiás? “A gente gostaria de usar couro 24 horas por dia, né? Mas como é que faz com esse calor?”, brinca a designer de moda Jerônima Baco, que desde a faculdade pesquisa o couro e seus diverso...