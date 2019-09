Magazine Costumes de época

No início do século passado, esperava-se dos homens que fossem provedores, que progredissem no trabalho, fossem bem-sucedidos e capazes de oferecer uma vida boa para esposa e filhos. Das mulheres, esperava-se apoio incondicional ao marido e que mantivessem a casa organizada, além das crianças limpas, saudáveis e educadas. Mesmo quando tudo isso estava sob controle, a...