O teatro Sesc Centro anunciou a suspensão de todas as atividades e eventos do dia 16 até 31 de maio. No espaço ocorrem shows, atividades culturais e comemorativas, dentre eles, apresentações teatrais e de dança. Na noite de ontem, a Quasar Cia. de Dança realizaria a primeira apresentação de 2020 no espaço com o espetáculo Estou sem Silêncio, a mais recente criação do coreógrafo Henrique Rodovalho. “É uma situação inédita que estamos vivendo. A medida foi necessária e, quando pensamos na rede de profissionais, envolve desde o bilheteiro do teatro, o iluminador, os técnicos. E nós geramos aglomeração de pessoas, seja nos ensaios, seja no teatro na hora de se apresentar”, diz o coreógrafo.

Henrique explica que o momento atual de parar todas as atividades interfere, especialmente, no dia a dia. “Temos aqui uma questão: o bailarino não pode parar. O corpo está habituado a se movimentar o tempo todo e tenho visto pelas redes sociais que eles estão ficando doidos dentro de casa”, brinca. “Estamos criando uma nova rotina nesse momento de isolamento. É preciso se adaptar aos espaços da própria casa, se preciso, arrastando os móveis”.

“É claro que envolve toda a questão financeira, principalmente dos profissionais autônomos e que é o centro dos debates dos últimos dias. Um debate que envolve o futuro, como vai ser daqui para frente no sentido de existência. O governo está fazendo planos e resta esperar saber se vai contemplar a classe artística ou não”, argumenta. Sobre os planos no período da quarentena, Henrique conta que estão tentando deixar as reuniões on-line cada vez mais produtivas. “Estávamos em processo de uma nova montagem para o segundo semestre; então, já passei algumas ‘tarefas’ nesse sentido. No total, temos quatro espetáculos com quatro elencos diferentes, então as atividades tem que continuar. Tudo por vídeo.”

Desde a declaração oficial da pandemia, o trabalho da produtora Giselle Carvalho foi unicamente de cancelar as apresentações e atividades agendadas, tanto para a Quasar, quanto para o Ateliê do Gesto. “Estávamos com uma agenda programada e organizada principalmente para o primeiro semestre. Além das atividades aqui em Goiânia, havia apresentações agendadas em outros Estados”, conta. Como estão trabalhando sem previsão, ainda não foi possível remarcar as apresentações.