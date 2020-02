Não é incomum as pessoas mais velhas – nossas avós, nossos tios, nossas mães – terem uma receita com ervas, folhas, raízes na ponta da língua para indicar quando surge algum problema de saúde. Carqueja e boldo são bons para estômago ruim, camomila serve para acalmar os nervos, erva cidreira é uma beleza para quem está com gases, arnica ajuda a aliviar inflamação nas juntas e é boa para colocar em machucados, babosa é tiro e queda para parar queda de cabelo. Mas o que era só da sabedoria popular tem revelado ser cientificamente verdadeiro.

Muito do que os raizeiros de antigamente, as benzedeiras dos tempos passados diziam, tem ganhado confirmações. Esse conjunto de informações, formado por meio de experiências práticas, de apertos passados em locais distantes de qualquer recurso médico, de emergências ou probleminhas rotineiros no seio da família ou na vizinhança, fez com que as plantas achadas muitas vezes no fundo do quintal, no meio do pasto, passassem a ser aliadas mais que convenientes. Uma tradição que chegou às novas gerações, já com outro status.

Nayana Carneiro Rocha Lima, 36 anos, é naturopata, uma especialidade para a qual conseguiu formação em Portugal. “Fiz o curso lá há 6 anos porque não havia aqui”, explica. Hoje ela mora na cidade de Goiás e é funcionária da Secretaria Municipal de Saúde. Antes, porém, atuava como terapeuta que utilizava os benefícios da natureza.“Eu já tinha interesse por esta área por sempre estar conversando com raizeiros. Isso me fez investir mais em terapias e tratamentos naturais.” Ela faz uso regular de plantas para prevenir e tratar doenças.

“Temos sempre o impulso de comprar um remédio na farmácia quando a solução pode estar nas plantas. Usá-las, na verdade, é resgatar hábitos antigos, quando as pessoas faziam isso o tempo todo”, pondera. Segundo ela, as propriedades contidas nas plantas medicinais ajudam o organismo a reencontrar seu equilíbrio. “Elas estimulam nosso corpo a produzir substâncias que regulam nosso metabolismo.” Nayana, porém, não abre mão da comprovação científica em seu trabalho. “É a ecologia do saber, o conhecimento que adquirimos da natureza.”

A publicitária Jéssica Brandão também prefere o que vem da flora na manutenção de sua saúde. “Já há muitos anos sou mais adepta de utilizar produtos naturais, evitando o consumo de remédios tradicionais. Creio que a partir da natureza podemos curar muitas coisas simples, sem de fato precisar tomar drogas. Remédios alopáticos, só em último caso”, afirma. “O uso de drogas a longo prazo é prejudicial para nosso organismo. As pessoas ficam dependentes. Há dois anos eu parei de tomar anticoncepcional e a melhora da minha saúde foi nítida.”

Segundo Jéssica, essa conscientização aumentou depois que se tornou mãe. “Fiquei mais preocupada com o que ingerimos, na alimentação, nos medicamentos. A medicina tradicional usa muito remédio, em excesso. Um bebê de 6 meses tem que tomar vitamina C, ferro, isso e aquilo, sendo que uma boa alimentação, saudável e completa, junto com o leite materno, já é um combo de vitamina”, ensina. Ela gosta tanto desse estilo mais natural que tem uma horta em casa para colher diretamente da terra.

Nayana e Jéssica têm receitas próprias de produtos do Cerrado que fazem bem à saúde e dos quais fazem uso constante. “Assa-peixe é muito bom para sinusites e bronquites. A tintura de lima-de-bico também é excelente para as vias respiratórias. O capim douradão do campo tem bons efeitos na saúde dos ossos”, recomenda Nayana. “Resfriados são tratados com mel, própolis e açafrão. Para aumentar a imunidade, bastam três gotinhas de própolis na água. Para voz rouca, chá de erva cidreira.” Natureza com vários sabores e texturas, para o bem da saúde.