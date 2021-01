Magazine Corrida maluca Dada a largada para o Big Brother Brasil 21, como foi o desempenho dos quatro representantes de Goiás na primeira semana?

A garota festeira, o bonitão do crossfit, o cantor sertanejo e o goiano do pé rachado. Quando se trata de Goiás, tem de tudo no Big Brother Brasil (BBB). Em uma edição que aposta no diálogo entre anônimos e famosos – ou quase famosos –, diversos representantes goianos aproveitam a audiência do programa para se autopromover. Em uma edição que mescla diversidade e ...