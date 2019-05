Magazine Correndo atrás do prejuízo

Além da insatisfação diante do espelho, por conta dos quase oito quilos a mais, foi a preocupação com a saúde que levou o piloto Idlom Fernando Almeida, 20 anos, de volta à academia. Natural do Maranhão, o jovem extremamente vaidoso, que veio estudar em Goiânia, sempre preocupou-se com a aparência, mas nos últimos dois anos, período de adaptação na nova cidade, acabou...