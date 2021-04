Magazine Correção de orelha rasgada e flacidez do lóbulo devolvem segurança para usar brincos Com procedimentos simples, é possível amenizar esses aspectos, os mesmos utilizados para outros tratamentos na dermatologia

Há algum tempo a artista plástica Demirane Gonçalves Rodrigues, de 59 anos, vinha se incomodando com o aspecto dos lóbulos de suas orelhas. “A gente vai envelhecendo e as rugas e linhas vão surgindo nelas, assim como no rosto. Foram perdendo volume e elasticidade e me incomodava a flacidez, que dá aquele aspecto de orelha murcha”, explica. Aproveitando que já faria p...