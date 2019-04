Magazine Corpo & Mente: Confira a programação de eventos voltados ao bem-estar nesta semana

DOMINGO Meditação em grupo em encontro no parque A exemplo do Bosque dos Buritis (foto), o Parque Flamboyant também será palco, hoje, do 4 º Encontro Global MeditaNaRua. O objetivo é estimular a prática diária de tirar pelo menos 20 minutos para fechar os olhos e acalmar a mente. Atualmente, já são 20 países e 32 cidades no Brasil a aderir ao moviment...